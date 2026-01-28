Рубио: США готовы применить силу для сотрудничества Венесуэлы

Администрация президента США Дональда Трампа готова применить силу, чтобы добиться максимального сотрудничества с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио.

По словам господина Рубио, если другие методы не будут эффективны, Вашингтон не исключает использование силы, чтобы обеспечить взаимодействие. «Мы надеемся, что в этом не возникнет необходимости, но мы никогда не откажемся от нашего долга перед американским народом»,— уточнил госсекретарь на слушаниях в комитете Сената по международным отношениям (цитата по Bloomberg).

Делси Родригес, добавил Марко Рубио, пообещала открыть энергетический сектор Венесуэлы для американских компаний, предоставить преференции при добыче нефти и направить доходы от ее продажи на закупку американских товаров. Вместе с тем на прошлой неделе и. о. президента республики говорила, что США угрожали ей и другим венесуэльским чиновникам убийством в случае отказа от сотрудничества. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, утверждал, что между странами сложились хорошие отношения. Вводить войска в Венесуэлу Штаты не будут до тех пор, пояснял господин Трамп, пока нынешнее руководство страны следует его указаниям.

Делси Родригес заняла пост и. о. президента Венесуэлы после захвата США главы государства Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес 3 января. Их вывезли в Вашингтон и предъявили обвинения в наркотерроризме. Супруги вину не признали.

