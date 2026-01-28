В Ростовской области ФСБ задержала разыскиваемого участника ОПГ «Кладбищенские»

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области и СОБР ЮОТ ФТС России задержали участника организованной преступной группы «Кладбищенские», находившегося более пяти лет в межгосударственном розыске по подозрению в вымогательстве (п.п. «а, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 55-летний житель Ростова-на-Дону причастен к вымогательству денег у предпринимателя, занимающегося оказании ритуальных услуг в 2016 году.

Уголовное дело по п.п. «а, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство» в отношении фигуранта и других соучастников преступления было возбуждено в апреле 2020 года. Однако ему удалось скрыться.

«Скрываться столь длительный срок подозреваемому помогало использование поддельных документов на другое имя»,— отметили в УФСБ.

В настоящее время фигурант заключен под стражу в соответствии с заочно избранной ему в июне 2021 года Ленинским районным судом Ростова-на-Дону мерой пресечения.

В ФСБ добавили, что ОПГ «Кладбищенские» являлось структурным подразделением этнического ОПС «Сельмаш».

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в сентябре 2025 года Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону огласил приговор 15 членам организованной преступной группировки «Сельмаш». Осужденные получили крупные сроки — от 7 лет 6 месяцев до 23 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемые с 2011 года по 2019 годы занимались вымогательством денег с осужденных и предпринимателей, работающих в сфере ритуальных услуг. Предполагаемый создатель ОПГ «Сельмаш» Нодари Асоян много лет находится в международном розыске. Он скрывается на Украине.

Наталья Белоштейн