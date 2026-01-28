В Казахстане опровергли связь атакованных вблизи КТК танкеров с «теневым флотом»

Атакованные вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) танкеры Matilda и Delta Harmony не относились к «теневому флоту», поскольку суда можно было легко идентифицировать. Об этом журналистам заявил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов.

«Они были с включенными транспондерами. Их названия читались, и их было легко идентифицировать. То есть данные танкеры не принадлежали никакой, скажем так, серой флотилии»,— сказал министр (цитата по Sputnik Казахстан). Ерлан Аккенженов отметил, что удары по судам не повлияли на отгрузку нефти, однако после инцидента увеличилась стоимость страховки судов.

Беспилотники ударили по танкерам 13 января. Delta Harmony шел под флагом Либерии, после удара на нем начался пожар. На Matilda под флагом Мальты произошел взрыв, но без последующего возгорания. Минэнерго Казахстана заявляло, что танкеры шли пустыми. По данным Минобороны России, танкер Matilda попал под удар двух беспилотников ВСУ. Источник «РИА Новости» сообщил, что украинские БПЛА ударили по обоим суднам.

