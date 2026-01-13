Минэнерго Казахстана сообщило о последствиях атаки на танкеры у терминала КТК

Два танкера с нефтью, транспортирующие казахстанскую нефть, подверглись атаке с помощью БПЛА вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Казахстана.

На танкере Matilda под флагом Мальты произошел взрыв без горения. По предварительной оценке, танкер сохраняет мореходность. Признаков критических повреждений корпуса пока не выявлено.

Судно Delta Harmony под флагом Либерии подверглось атаке, когда ожидало погрузки. В результате произошло возгорание, его уже ликвидировали. В момент атаки погрузка нефти на судно еще не началась. «Грузовые танки были пусты, в связи с чем ущерб экспортным ресурсам Республики Казахстан не нанесен»,— следует из заявления Минэнерго.

Минэнерго Казахстана взаимодействует с национальным оператором «КазМунайГаз», администрацией КТК и судовладельцами «для обеспечения безопасности логистических цепочек и бесперебойности экспортных поставок», заключили в ведомстве.

Атака произошла 13 января. По информации источника «РИА Новости», танкеры попали под удар беспилотников ВСУ. В Минэнерго Казахстана сообщили, что терминал КТК продолжает работать в штатном режиме. Отгрузка нефти ведется через выносное причальное устройство ВПУ-1.