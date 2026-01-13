Каспийские баррели сбили с курса

Отгрузки нефти из Казахстана через Каспийский трубопроводный консорциум, которые и так ограничены последние полтора месяца, осложнились после атак на танкеры, законтрактованные участниками Каспийского трубопроводного консорциума, в том числе американской Chevron. Пока сход с маршрута поврежденных судов не должен существенно сказаться на объемах отгрузок. Но инцидент повлечет удорожание перевозки каспийской нефти из-за увеличения ставок фрахта и стоимости страхования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танкер Matilda

Фото: Patrick Deenik / Vessel Finder Танкер Matilda

Фото: Patrick Deenik / Vessel Finder

Беспилотные аппараты атаковали четыре танкера, перевозящих нефть с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, сообщил Reuters и подтвердили источники “Ъ”. Как минимум два из них, Matilda и Delta Harmony, были законтрактованы иностранными участниками КТК, «Казмунайгазом» и американской Chevron, и шли под флагами Мальты и Либерии соответственно. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, указывает, что целью были конкретные суда, перепутать которые с теневым флотом, перевозящим российскую нефть, невозможно.

Минэнерго Казахстана подтвердило информацию об инцидентах. Там уточнили, что на танкере Matilda произошел взрыв без последующего горения, судно не получило критических повреждений и остается на плаву. Все танкеры только шли на загрузку, нефти в них не было. Загрузка Matilda была запланирована на 18 января. Источник “Ъ” в экстренных службах сообщил, что после того, как возгорания были потушены, суда отбыли в Турцию. В «Казмунайгазе» заявили, что ведется оценка ущерба. В Chevron рассказали Reuters, что зафрахтованный танкер движется в безопасный порт и компания внимательно следит за ситуацией. В Минэнерго Казахстана отметили, что координируют действия с «Казмунайгазом», администрацией КТК и судовладельцами для обеспечения безопасности и бесперебойности поставок.

Через КТК идет 80% экспорта нефти из Казахстана. Основными акционерами выступают Россия (31%), Казахстан (20,75%), американские Chevron (15%) и Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%), а также Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%). Получатели нефти — страны ЕС (Италия, Франция, Греция, Испания и т. д.), Азии, а также США.

Это первая масштабная атака в 2026 году, создавшая помехи работе КТК, инфраструктура которого серьезно пострадала в конце ноября.

Тогда атакой было повреждено одно из выносных причальных устройств (ВПУ-2). Еще одно (ВПУ-3) находится на плановом ремонте, и отгрузка последние полтора месяца идет только через ВПУ-1. Кроме того, перевалку и ремонт осложняют сезонные штормы. По данным Reuters, 1–12 января через КТК в среднем отгружалось 500 тыс. баррелей в сутки (б/c) при первоначально запланированных 1,65 млн б/c. Из-за ограничений производство казахстанской нефти за этот период упало на 35%, до 1,21 б/c с учетом конденсата.

В январе и последующие месяцы трейдеры также ожидают пересмотра планов экспорта нефти казахстанской марки CPC Blend. По последнему январскому графику, который уже дважды сокращался, экспорт должен был составить около 865–930 тыс. б/c, что примерно на треть меньше первоначально запланированных объемов.

Ерлан Аккенженов, министр энергетики Казахстана, декабрь 2025 года, «РИА Новости»: «Атаки на гражданскую критическую инфраструктуру мы считаем недопустимыми».

То, что Украина атаковала танкеры, очевидно не относящиеся к теневому флоту и законтрактованные международными компаниями, приведет к дальнейшему повышению издержек при экспорте нефти КТК из-за повышения стоимости перевозки и страхования, ожидает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, снижение рентабельности поставок станет прямым ударом по бизнесу американских компаний в Казахстане. Как считает господин Юшков, это может быть способом давления Украины на США и рычагом в диалоге между странами. «Атаки явно обостряют ситуацию между Киевом и Вашингтоном, что на руку европейским странам, которые пытаются сорвать переговорный процесс по завершению СВО»,— считает эксперт. Игорь Юшков полагает, что атаки на танкеры, скорее всего, продолжатся и повышение рисков перевозок в Черном море и связанный с этим рост тарифов на фрахт будут создавать дополнительные издержки и для российских компаний.

Председатель совета директоров АО «Совфрахт», эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Пурим говорит, что ставки налива в портах Черного и Азовского морей, в частности Новороссийска и Туапсе, пока остаются на уровне октября—ноября 2025 года после подъема в связи с прилетами БПЛА. «Фактически происходит баланс спроса и предложения на том же уровне: флота меньше стало, но и груза тоже меньше»,— замечает он.

Ольга Мордюшенко; Анна Перова, Краснодар