«РИА Новости»: два танкера повреждены при ударе беспилотников у терминала КТК

Два танкера с нефтью, шедшие из Казахстана, попали под удар беспилотников ВСУ вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Об этом сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Фото: www.cpc.ru Терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на побережье Черного моря

По словам собеседника агентства, суда Delta Harmony и Matilda получили повреждения грузового оборудования, однако плавучести они не лишены. Источники Reuters писали, что атаке подверглись еще два танкера — Freud и Delta Supreme.

В «КазМунайГазе» подтвердили удар БПЛА по танкеру Matilda. По данным компании, на судне произошел взрыв, после чего начался пожар. Обошлось без пострадавших, заверили в пресс-службе. Оценка ущерба танкеру продолжается. Загрузка нефти с Matilda на терминал КТК планировалась 18 января.

Танкеры Delta Harmony и Matilda, уточняет «РИА Новости», зафрахтованы международными консорциумами «Тенгизшевройл» (ТШО) и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» (КПО) для перевозки нефти из Казахстана.

В Минэнерго республики заявляли о штатной работе терминала КТК. Отгрузка нефти ведется через выносное причальное устройство ВПУ-1, уточняли в пресс-службе.