Минобороны РФ подтвердило удар двух дронов ВСУ по танкеру Matilda в Черном море

13 января нефтяной танкер Matilda попал под удар двух беспилотников ВСУ в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что атака совершена в 10:15 мск в 100 км от Анапы в Краснодарском крае. Танкер шел под флагом Мальты. После удара БПЛА он подал сигнал бедствия. Сведений о пострадавших и масштабе повреждений судна российское Минобороны не привело.

Накануне в «КазМунайГазе», чья дочерняя компания — фрахтователь Matilda, заявили об ударе по танкеру, шедшему на терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) для погрузки казахстанской нефти. В результате на судне произошел взрыв без последующего горения. Танкер, заверили в компании, остается мореходным, признаков серьезных повреждений на нем нет.

Информация об атакованных в Черном море танкерах разнится. По данным «РИА Новости», речь идет о двух судах — Matilda и Delta Harmony, зафрахтованном для нужд консорциума «Тенгизшевройл» (50% принадлежит американской Chevron). Источники «Ъ» сообщали о четырех танкерах.

Подробности — в материале «Ъ» «Каспийские баррели сбили с курса».