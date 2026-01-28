Суд запретил авиакомпании S7 Airlines использовать овербукинг

Обский городской суд Новосибирской области признал незаконными действия авиакомпании «Сибирь» (бренд S7 Airlines), связанные с овербукингом. Иск с соответствующими требованиями, а также о запрете на использование механизма сверхбронирования, направила Новосибирская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Установлено, что авиаперевозчик систематически допускал случаи бронирования пассажирских мест на рейсы в объеме, превышающем количество мест на борту воздушного судна, а также в одностороннем порядке изменял условия договора воздушной перевозки, фактически отстраняя пассажира от полета на борту воздушного судна», — говорится в сообщении пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Надзорное ведомство также выявило, что перевозчик при сбойных ситуациях обращался к нормативному акту (инструкции), положения которого носят дискриминационный порядок определения приоритета пассажиров, в том числе подлежащих отстранению от полета.

Ранее авиакомпанию неоднократно штрафовали за отказ пассажирам в перевозке из-за отсутствия мест в самолете. Так, в августе 2025 года Западно-Сибирская транспортная прокуратура наложила штраф на S7 за повторное нарушение закона о защите прав потребителей в сфере авиационных услуг (ч. 2 ст. 14.4 КоАП). Размер штрафа составил 30 тыс. руб. В частности, было установлено, что в мае 2025 года троих пассажиров, планировавших полет из Новосибирска в Санкт-Петербург, не посадили в самолет авиакомпании из-за отсутствия свободных мест на борту.

В январе 2026 года глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что отказывать авиапассажирам в перевозке из-за овербукинга недопустимо. По его словам, министерство ищет решение, которое будет «приемлемым для всех сторон».

Лолита Белова