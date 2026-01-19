Минтранс счел недопустимым отказ пассажирам в перевозке из-за овербукинга

Отказывать авиапассажирам в перевозке из-за овербукинга недопустимо, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, министерство ищет решение, которое будет «приемлемым для всех сторон».

По мнению господина Никитина, важно учитывать интересы авиакомпаний, потому что «на них налагают серьезные обязательства», в том числе из-за затрат на фоне закрытия аэропортов на время атак БПЛА. Министр уверен, что решение удастся найти в ближайшее время. В частности, Минтранс прорабатывает размеры компенсаций, положенных пассажирам.

«В ряде стран, например, компании не сами определяют, кто в таких случаях не полетит, а предлагают пассажирам принять это решение в обмен на компенсацию. Но размер компенсации должен быть справедливым»,— пояснил Андрей Никитин в интервью ТАСС.

В прошлом году Минтранс говорил о планах легализовать овербукинг. Замминистра транспорта Дмитрий Зверев предложил применять сверхбронирование только к рейсам, которые летают не реже двух раз в сутки. Компании в таком случае должны будут предупреждать пассажира о рисках на каждом этапе бронирования, а при пересадке на другой рейс ему будет гарантирована компенсация.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Овербукинг в законе»