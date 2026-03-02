Российский фондовый рынок в 2026 году. Что важно знать

2025 год стал рекордным для российского рынка коллективных инвестиций: чистый приток средств в розничные ПИФы обновил исторические максимумы. По оценкам участников отрасли, речь идет не о краткосрочном эффекте, а о формировании устойчивого структурного тренда. О развитии индустрии коллективных инвестиций и о том, какие инструменты могут стать ключевыми в этом году, рассказал исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Новосибирске Василий Клепиков.

Фото: предоставлено пресс-службой УК «Альфа-Капитал»

— 2025 год называют годом облигаций. Почему именно этот сегмент оказался в центре внимания и чем в целом завершился год для инвесторов?

— Долговой рынок в целом пришел к 2025-му на очень высоких доходностях, и это уже создавало сильную базу для результатов по портфелям. Дополнительную поддержку обеспечил разворот ожиданий по ключевой ставке. По мере того как рынок начал закладывать будущий цикл смягчения денежно-кредитной политики, облигации выигрывали не только за счет купонного дохода, но и за счет роста цен.

Однако важно, что внутри рынка облигаций картина была неоднородной. Наиболее уверенно выглядели бумаги высокого кредитного качества, длинные ОФЗ, флоатеры (облигации с плавающей ставкой), а также инструменты денежного рынка. А вот в сегменте высокодоходных облигаций риски, напротив, накапливались, и мы видели ряд дефолтов по выпускам.

Что касается акций, то в этом сегменте внутри года наблюдались настоящие «эмоциональные качели». Рынок двигался за новостным фоном, и инвесторы часто действовали скорее реактивно, чем фундаментально. На рынок сильно влияли заявления и ожидания, связанные с переговорным процессом. По итогам года индекс МосБиржи фактически остался около нулевых значений. В результате к 2026 году рынок акций подошел с низкими оценками и неоднородными перспективами по секторам. Лучше выглядят компании внутреннего спроса, хуже — экспортеры.

— Если говорить о 2026 годе, какие классы активов, на ваш взгляд, должны занять ключевое место в портфеле инвестора?

— Выбор во многом зависит от целей, горизонта инвестирования и риск-профиля конкретного инвестора. По нашему мнению, у рынка акций сохраняется высокий потенциал, и он может принести в базовом сценарии около 30% доходности за счет дивидендов и восстановления оценок к более справедливым уровням. При этом важно правильно выбирать эмитентов. В этом контексте стоит обратить внимание на компании, ориентированные на внутренний спрос. Также можно присмотреться к бизнесам с высоким рублевым долгом, так как по мере снижения ключевой ставки у них будет уменьшаться стоимость обслуживания долга, что напрямую поддерживает прибыль и дивидендный потенциал.

Облигации при этом не теряют актуальности. В текущей конфигурации они позволяют зафиксировать высокие доходности на длительный срок, особенно в сегменте бумаг высокого кредитного качества.

В 2026 году рынки, скорее всего, останутся волатильными. И в акциях, и в облигациях многое будет зависеть от новостного фона и траектории ключевой ставки. Это означает, что простых и универсальных решений нет. Особое значение приобретает детальная оценка эмитентов, их долговой нагрузки и устойчивости денежного потока. Именно в такой среде возрастает роль профессионального управления.

— Можно ли сказать, что именно поэтому в прошлом году зафиксирован рекордный приток средств на рынок коллективных инвестиций? Насколько этот тренд устойчив?

— Когда рынки движутся резко и разнонаправленно, инвестору становится сложнее самостоятельно оценивать риски и перспективы отдельных эмитентов. В такой ситуации естественным выбором становятся фонды как инструмент профессионального управления и диверсификации.

2025 год действительно стал годом бума: статистика отразила рекордные притоки в розничные ПИФы и одновременно рост числа уникальных пайщиков до 13+ млн человек. И это не разовый всплеск: мы видим формирование долгосрочной тенденции на рынке коллективных инвестиций.

Его поддерживают сразу несколько факторов — технологическое развитие инфраструктуры и дистрибьюции инвестиционных продуктов, эволюция регулирования, повышение прозрачности рынка, а также формирование культуры долгосрочных сбережений. Усиление доверия со стороны инвесторов трансформирует фонды в системный элемент финансового планирования, закрепляя устойчивый, а не ситуативный спрос на коллективные инструменты.

— Есть ли дальнейший потенциал роста рынка коллективных инвестиций?

— Потенциал значительный. Если в Китае объем розничных фондов сопоставим с 22% ВВП, то в России этот показатель остается ниже 1%. Это говорит о том, что рынок находится на ранней стадии развития. Дальнейший рост будет зависеть не только от притока новых клиентов, но и от качества продуктового предложения. Чем точнее управляющие компании будут учитывать уровень риска, инвестиционный горизонт и цели инвесторов, тем устойчивее станет развитие рынка. Поэтому ключевую роль сыграют персонализация стратегий, расширение линейки фондов и повышение прозрачности управления.

— Насколько фонды сегодня соответствуют актуальной рыночной повестке? Успевают ли управляющие компании адаптировать линейку под меняющиеся тренды?

— Универсальность фондов в том, что они позволяют инвестору выбирать решения под разные рыночные сценарии. Линейка инструментов охватывает как консервативные решения (облигации, денежный рынок), так и более волатильные сегменты, включая акции и альтернативные активы.

Показательный пример — драгоценные металлы. Рост интереса к золоту, серебру, платине и палладию начал формироваться еще в прошлом году, а в январе 2026-го мы увидели уже яркое продолжение. Это отразилось и на рынке коллективных инвестиций. Только за январь чистый приток средств в фонды драгоценных металлов превысил 6 млрд рублей — это максимум за всю историю наблюдений.

Фонды как раз и ценны тем, что позволяют инвестору быстро и удобно подключаться к актуальным рыночным трендам. Причем зачастую в более комфортной форме, чем при прямой покупке актива. Например, инвестиции в физическое золото связаны с высоким порогом входа, издержками на хранение, спредами при покупке и продаже. Фонды позволяют получить экспозицию к металлам без этих инфраструктурных затрат.

Мы полагаем, что интерес к драгоценным металлам будет сохраняться и в этом году, так как геополитическая неопределенность, валютные риски и спрос со стороны центральных банков остаются значимыми факторами поддержки. Именно поэтому драгоценные металлы имеют место в портфеле в 2026 году как инструмент диверсификации.