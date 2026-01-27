Минэнерго Крыма: топливные трейдеры создадут необходимые запасы

Предприятия — поставщики нефтепродуктов в Крыму создадут достаточные резервы горючего к курортному сезону, чтобы избежать перебоев на заправочных станциях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра топлива и энергетики Республики Крым Владимира Воронкина.

«Мы надеемся, что у нас будет такой же туристический поток, как и в прошлом году. Прорабатываются мероприятия для того, чтобы сформировать необходимый запас топлива, чтобы пройти туристический сезон в этом году»,— заявил господин Воронкин.

Министр добавил, что дополнительно прорабатывается вопрос с Минтрансом РФ по обеспечению регулярности доставок нужного количества горючего. По словам Владимира Воронкина, сейчас в Крыму восстановлена стабильность поставок топлива. Незначительные сбои с начала года были связаны с работой Керченской паромной переправы из-за погодных условий.

Осенью 2025 года власти нескольких регионов России, включая Крым, заявили о проблемах с наличием бензина. Глава Крыма Сергей Аксенов после встречи с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым заявил, что власти полуострова и Севастополя совместно с операторами АЗС подготовят предложения по решению проблемы с поставками бензина для представления президенту Владимиру Путину.

Никита Бесстужев