Проблему с топливом в Крыму и новых регионах решат до конца недели

Глава Крыма Сергей Аксенов и министр энергетики Сергей Цивилев заявили, что до конца недели будет решена топливная проблема в Крыму и новых регионах. Об этом говорится в Telegram-канале главы республики.

«Мы с Сергеем Евгеньевичем последние недели находимся на постоянной связи, на ежедневной — с Минтрансом РФ. У нас единая позиция с Михаилом Владимировичем здесь, операторы одни и те же. Наши операторы будут на территориях Запорожской и Херсонской областей соответственно. Понимание есть, что делать, ситуацию точно преодолеем. По крайней мере, нашли вариант решения, мы его до конца недели сформируем и доложим главе государства»,— заявил Сергей Аксенов.

Кроме того, глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что за месяц планируют полностью стабилизировать поставки топлива и урегулировать вопросы ценовой политики. Министр энергетики взял ситуацию с обеспечением топливом Севастополя, Крыма и исторических регионов России под личный контроль.

Алина Зорина