Маркетплейсы учат фильтровать базар

Правительство дорабатывает принятый летом 2025 года закон о платформенной экономике, вступающий в силу будущей осенью: для общественного обсуждения опубликованы проекты подзаконных актов, которые определяют порядок проверки маркетплейсами карточек товаров, контрагентов и владельцев пунктов выдачи заказов, а также утверждают перечень реестров и информсистем, с которыми площадки должны будут сверяться. Это усложнит доступ на цифровые платформы для недобросовестных игроков, реализующих товар без сертификации, госрегистрации и маркировки. Рынок нововведение поддерживает, но подчеркивает, что регулирование не должно быть избыточным и мешать выходу на рынок добросовестных продавцов.

Белый дом продолжает донастраивать регулирование деятельности цифровых площадок — пакет проектов подзаконных актов к закону о маркетплейсах (289-ФЗ) опубликован на regulation.gov.ru.

Для общественного обсуждения стали доступны сразу два проекта разработанных Минэкономики постановлений Белого дома, они утверждают порядок проверки операторами посреднических цифровых платформ (см. “Ъ” от 20 февраля 2025 года; на днях правительство подписало постановление, по которому их реестр будет вести Минэкономики), карточек товаров, сведений о потенциальных партнерах маркетплейсов и владельцах пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Также определен перечень реестров и информсистем, на базе которых эти данные будут проверяться на подлинность. Предполагается, что документы вступят в силу одновременно с 289-ФЗ — 1 октября 2026 года.

Один из проектов прописывает порядок проверки информации, размещаемой продавцами в карточках реализуемых ими товаров, он касается пестицидов и агрохимикатов, лекарственных препаратов, медизделий и биологически активных добавок, а также товаров, подлежащих маркировке, обязательному подтверждению соответствия и регистрации в соответствии с законодательством ЕАЭС.

В зависимости от типа продукции оператор на базе сведений из профильных реестров (например, реестра пестицидов и агрохимикатов, реестра лекарственных средств и т. д.) проверяет ее торговое наименование, лицензию, регистрационный номер свидетельства и прочие сведения, после чего принимает решение о публикации карточки товара на площадке или отказе в этом. Кроме того, уже после размещения карточки товара оператор будет вести регулярный мониторинг актуальности содержащихся в ней данных с периодичностью не реже раза в семь дней.

Второй проект описывает порядок проведения проверки владельцев ПВЗ и партнеров маркетплейсов: российских юрлиц и индивидуальных предпринимателей, иностранных организаций и юрлиц (в том числе имеющих аккредитованные в РФ филиалы), а также самозанятых. Проверке будут подлежать наименования компаний (ФИО у самозанятых), их местонахождение, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет и прочее — в зависимости от конкретных требований к каждой категории. Сверять полученные сведения оператор будет с данными ЕГРЮЛ и ЕГРИП, «Цифровой платформы МСП», ФНС и т. д.

В Ozon сообщили “Ъ”, что поддерживают вводимые государством меры, и уточнили, что участвуют в обсуждении подзаконных актов, поскольку это «важно для сохранения баланса интересов добросовестных предпринимателей и покупателей».

В Wildberries также подчеркнули, что находятся с регулятором «в постоянном диалоге». «Процедуры проверки не должны превращаться в избыточный барьер для выхода на рынок или создавать необоснованные сложности для добросовестных предпринимателей»,— отметили там и добавили, что уже проводят проверку продавцов на этапе регистрации. По словам гендиректора Ivideon Заура Абуталимова, нововведения повысят операционные и IT-затраты маркетплейсов. Для владельцев же ПВЗ, по его словам, донастройка регулирования деятельности цифровых платформ означает введение «серьезного фильтра», поскольку маркетплейсы «станут жестче при приеме партнеров».

Введение таких мер, напомним, обсуждалось руководителями министерств и представителями бизнеса на совещании у «цифрового» вице-премьера Дмитрия Григоренко, инициатора разработки рамочного закона, 9 декабря 2025 года (см. “Ъ” от 15 декабря 2025 года). Мероприятие проводилось в рамках плановой работы правительства по развитию регулирования в сфере платформенной экономики.

