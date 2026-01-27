Число несовершеннолетних иностранцев в России сократилось на четверть

Количество несовершеннолетних иностранцев в России сократилось почти на 25% по сравнению с началом 2025 года. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В августе она говорила, что в стране находятся более 680 тыс. иностранцев младше 18 лет.

С 28 января в России вступает в силу закон об обмене данными о детях мигрантов между МВД и органами управления образованием. Это позволит отслеживать, сколько детей не устроено в школу, а затем проводить с ними «индивидуальную работу», сказали в Минпросвещения.

Правительство планирует до 31 марта 2027 года определить условия нахождения в России детей мигрантов. За подготовку этих правил отвечают МВД и Министерство просвещения, следует из распоряжения.