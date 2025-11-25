Минпросвещения утвердило порядок обмена данными о детях мигрантов с МВД

Минпросвещения утвердило порядок обмена с МВД данными о детях мигрантов, обучающихся в школах и колледжах, сообщили в пресс-службе ведомства. Ведомство и местные органы управления образованием будут передавать полиции информацию об обращениях родителей-иностранцев о зачислении детей в учреждения, об отчислении ребенка, о результатах тестирования по русскому языку.

В Минпросвещения указали, что механизм позволит отслеживать, сколько детей не устроено в школу, а затем проводить с ними «индивидуальную работу».

Закон об обмене данными между ведомствами Госдума приняла в июле 2025 года. В пояснительной записке к проекту говорилось, что поправки разработаны во исполнение поручений президента Владимира Путина от октября 2024 года по вопросам совершенствования миграционной политики. Цель инициативы — «выявление данной категории детей мигрантов для их последующей адаптации и интеграции в российское общество».

2 октября МВД предложило свой порядок обмена данными. Согласно документу, министерство будет передавать школам и колледжам списки детей-иностранцев, поставленных на миграционный учет, а те сообщат МВД об их приеме или отчислении. Предполагается, что данными будут обмениваться также Минцифры и Рособрнадзор. Также документ перечисляет информационные системы, которые будут использоваться для передачи информации — ГИС миграционного учета, ФГИС «Моя школа» и региональные государственные информационные системы в сфере образования, ФИС ФРДО, ЕПГУ, ЕСИА.