Правительство разработает правила проживания в России детей мигрантов к 2027 году

Правительство РФ намерено до 31 марта 2027 года определить условия нахождения на территории страны детей мигрантов. За подготовку этих правил отвечают МВД и Министерство просвещения, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.

В частности, планируется проработать правила посещения или непосещения несовершеннолетними детьми мигрантов образовательных учреждений. Также будет определен механизм работы с их законными представителями. Агентство отмечает, что мера направлена на то, чтобы организовать работу с несовершеннолетними иностранными гражданами, находящимися на территории страны.

В ноябре Минпросвещения утвердило порядок обмена с МВД данными о детях мигрантов, обучающихся в школах и колледжах. Это позволит отслеживать, сколько детей не устроено в школу, а затем проводить с ними «индивидуальную работу», заявляли в ведомстве.

