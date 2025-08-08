В России находится более 680 тыс. несовершеннолетних иностранцев

В России находятся более 680 тыс. несовершеннолетних иностранцев, из них почти 159 тыс. числятся в реестре контролируемых лиц, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она также напомнила о недавно принятом законе, согласно которому МВД и образовательные учреждения смогут обмениваться информацией о детях мигрантов. Министерство будет передавать школам и колледжам списки детей-иностранцев, поставленных на миграционный учет, а те сообщат МВД об их приеме или отчислении.

По словам госпожи Волк, в дальнейшем сведения о детях мигрантов также будут включены в цифровой профиль иностранного гражданина.

Реестр контролируемых лиц ведомство запустило 5 февраля 2025 года. В него вносятся данные об иностранных гражданах, незаконно находящихся на территории РФ. Проверить информацию в реестре может любой желающий. Находящиеся в перечне ограничиваются в правах. Им, в частности, запрещается регистрировать юрлица и ИП, заключать браки, приобретать и регистрировать имущество, открывать банковские счета и менять водительские права.

Полина Мотызлевская