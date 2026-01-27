ГК «Дело» вложила свыше 200 млрд рублей в инфраструктуру РФ с 2014 года

Группа компаний «Дело» с 2014 года направила свыше 200 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры России. Об этом сообщил председатель совета директоров ГК Сергей Шишкарев в интервью телеканалу «Россия 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2025 году компания вложила в инвестиционные проекты 31 млрд руб. Деньги потратили на модернизацию инфраструктуры, приобретение нового оборудования и развитие контейнерного терминала НУТЭП в Новороссийске.

Господин Шишкарев подчеркнул, что терминал стал крупнейшим в России по перевалке груженых экспортных контейнеров и поддерживает несырьевой экспорт. По его словам, облигациями «ГК Дело» владеют более 25 тыс. человек. В условиях жесткой кредитной политики группа активно привлекает финансирование через облигационные займы объемом свыше 100 млрд руб.

Как писал «Ъ-Новороссийск», «Трансмашхолдинг» (ТМХ) намерен передать основателю группы компаний «Дело» Сергею Шишкареву 1% в управляющей компании холдинга после получения согласия ФАС, что увеличит его долю до контрольных 51%.

ГК «Дело» предоставляет услуги по перевалке грузов и бункеровке судов в порту Новороссийска, организует железнодорожные и мультимодальные контейнерные перевозки, занимается экспедированием и таможенным оформлением экспортно-импортных грузов, а также доставкой нефти и нефтепродуктов.

Никита Бесстужев