ТМХ планирует вернуть Шишкареву 1% в управляющей компании «Дело»

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) намерен передать основателю группы компаний «Дело» Сергею Шишкареву 1% в управляющей компании холдинга после получения согласия ФАС, что увеличит его долю до контрольных 51%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ТМХ Кирилла Липу.

Речь идет об 1% ООО «Управляющая компания „Дело“», на приобретение которого господин Шишкарев подал ходатайство в антимонопольную службу в конце ноября 2024 года. После одобрения сделки его доля в компании вырастет с 50% до 51%. Первоначально закрыть операцию планировалось до завершения 2024 года.

В декабре 2024 года Росатом, ТМХ и Сергей Шишкарев достигли соглашения о консолидации логистических активов и формировании совместного предприятия. Основатель ГК «Дело» уступил 1% доли ООО «Р-Альянс». Объединение должно было способствовать созданию национального лидера транспортно-логистической отрасли и крупного участника международной логистики.

Однако в ноябре 2025 года ТМХ отказался приобретать у Росатома 49% акций ГК «Дело» — участники не смогли согласовать стоимость активов. В начале декабря Сергей Шишкарев подтвердил провал сделки. В январе 2026 года предприниматель допустил возможность возобновления переговоров с ТМХ и Росатомом о новых вариантах взаимодействия.

ГК «Дело» представляет транспортно-логистический холдинг, специализирующийся на портовой перевалке, бункеровке судов в Новороссийске, железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозках, экспедиторских услугах, таможенном оформлении грузов и поставках нефти с нефтепродуктами. Согласно данным СПАРК, 50% группы находится в собственности Сергея Шишкарева, 49% — у госкорпорации «Росатом», еще 1% принадлежит ООО «Р-Альянс».

