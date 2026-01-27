ГК «Дело» инвестировала более 200 млрд рублей в инфраструктуру РФ с 2014 года

Группа компаний «Дело» с 2014 года вложила в развитие транспортной инфраструктуры РФ свыше 200 млрд руб. Об этом сообщил председатель совета директоров ГК Сергей Шишкарев в интервью телеканалу «Россия 24».

В 2025 году компания направила на инвестиционные проекты 31 млрд руб. Средства были потрачены на модернизацию инфраструктуры, закупку нового оборудования и развитие контейнерного терминала НУТЭП в Новороссийске. Господин Шишкарев отметил, что терминал является крупнейшим в России по перевалке груженых экспортных контейнеров и поддерживает несырьевой экспорт.

По словам предпринимателя, облигациями ГК «Дело» владеют более 25 тыс. человек. В условиях жесткой кредитной политики группа активно привлекает финансирование через облигационные займы, объем которых превышает 100 млрд руб.

ГК «Дело» оказывает услуги по перевалке грузов и бункеровке судов в порту Новороссийска, организации железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок, экспедированию и таможенному оформлению экспортно-импортных грузов, а также доставке нефти и нефтепродуктов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что «Трансмашхолдинг» (ТМХ) планирует вернуть основателю группы компаний «Дело» Сергею Шишкареву долю в размере 1% в управляющей компании холдинга. Сделка будет возможна после получения разрешения Федеральной антимонопольной службы,

Никита Бесстужев