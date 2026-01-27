ТМХ намерен вернуть Шишкареву 1% в ГК «Дело» после согласования с ФАС

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) планирует вернуть основателю группы компаний «Дело» Сергею Шишкареву долю в размере 1% в управляющей компании холдинга. Сделка будет возможна после получения разрешения Федеральной антимонопольной службы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу ТМХ Кирилла Липу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Речь идет о 1% ООО «Управляющая компания "Дело"», ходатайство о приобретении которого Сергей Шишкарев подал в ФАС в конце ноября 2025 года. В случае согласования сделки его доля в компании увеличится с 50% до контрольных 51%. Изначально закрыть сделку планировалось до конца 2025 года.

В декабре 2024 года «Росатом», ТМХ и Сергей Шишкарев договорились о консолидации логистических активов и создании совместной компании. Тогда основатель ГК «Дело» передал 1% доли ООО «Р-Альянс». Целью объединения называлось формирование национального лидера транспортно-логистического рынка и одного из ключевых игроков в международной логистике.

Однако в ноябре 2025 года ТМХ отказался от выкупа у «Росатома» 49% акций ГК «Дело» — стороны не смогли договориться об оценке активов. В начале декабря Сергей Шишкарев подтвердил срыв сделки. В январе 2026 года предприниматель не исключил возобновления переговоров с ТМХ и «Росатомом» о новых форматах сотрудничества.

ГК «Дело» — транспортно-логистический холдинг, работающий в сфере портовой перевалки, бункеровки судов в Новороссийске, железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок, экспедирования, таможенного оформления грузов, а также доставки нефти и нефтепродуктов. По данным СПАРК, 50% группы принадлежит Сергею Шишкареву, 49% — госкорпорации «Росатом», еще 1% — ООО «Р-Альянс».

Никита Бесстужев