Обанкротившемуся воронежскому зернохранилищу предъявили требования на 1,5 млрд

Арбитражный суд Воронежской области принял к производству заявления Сбербанка, его структуры ООО «Сбербанк факторинг», а также Металлургического инвестиционного банка об установлении требований кредитора в рамках банкротства местного ООО «Сибиэс апстрим» (входит в ГК CBS Ильи Чурина). Общий объем заявленных требований составляет почти 1,5 млрд руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Сбербанк факторинг» просит суд установить требования в 172,5 млн руб. Сбербанк и Металлинвестбанк заявляют по 659,5 млн руб. Суд предлагает участникам процесса до 13 и 15 января соответственно документально выразить возражения касательно данных требований.

В начале декабря воронежский арбитраж признал банкротом ООО «Сибиэс апстрим» и ввел в отношении компании конкурсное производство на шесть месяцев. В реестр требований кредиторов была включена задолженность перед банком в 188,3 млн руб. Конкурсным управляющим утверждена Наталья Миронова из ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления». Тогда же свои требования по кредитным договорам к структуре CBS заявили банк «Россия» и Московский кредитный банк на 331,2 млн и 602,2 млн руб. соответственно.

По данным Rusprofile, ООО «Сибиэс апстрим» зарегистрировано в Воронеже в 2017 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — хранение и складирование зерна. Учредителями компании являются воронежское ООО «Сибиэс КМ» Ильи Чурина и Елены Волковой (99% долей) и ООО «Волосовский ККЗ» господина Чурина (1%). Выручка «Сибиэс апстрим» в 2024 году составила 939 млн руб., чистая прибыль — 693 тыс. руб.

Согласно картотеке арбитражных дел, с июня в воронежском арбитраже продолжают рассматриваться два иска Сбербанка к нескольким юрлицам агрохолдинга CBS, в том числе к ООО «Сибиэс апстрим». Общая сумма требований по ним составляет 394,3 млн руб. Их суть не раскрывалась. В июле воронежский арбитраж наложил арест на счета структур CBS и запретил им менять регистрацию. Ближайшие судебные заседания назначены на 17 декабря 2025-го и 15 января 2026-го.

В конце октября «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежский арбитраж признал банкротом ООО «Элеватор Коммодити Колодезное». Иск был подан самой компанией. Общая сумма неоспариваемой задолженности составляет 4,5 млрд руб., из них 126 млн руб. подтверждены судебными решениями.

Тогда же Сбербанк подал банкротный иск к основному юрлицу агрохолдинга CBS Commodities, зарегистрированному в Воронеже. В Сбербанке заявляли «Ъ-Черноземье», что все еще готовы ко «взаимовыгодному урегулированию».

Егор Якимов