Сергей Шишкарев: переговоры между ТМХ и «Росатомом» могут быть возобновлены

Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев сообщил о вероятности возобновления переговоров между госкорпорацией «Росатом» и «Трансмашхолдингом» о сотрудничестве. Председатель совета директоров ГК «Дело» обозначил это в интервью телеканалу «Россия-24».

В интервью Сергей Шишкарев выразил уверенность в возвращении к обсуждению дальнейших форматов работы. Ранее сделка о создании совместной компании ТМХ и «Росатома» сорвалась из-за разногласий в оценке акций.

«Я уверен, что в ближайшем будущем мы обязательно вернемся к обсуждению возможной конструкции взаимодействия. Либо вместе с государственной корпорацией, либо выделим отдельный сегмент, связанный с маршрутизацией контейнерных перевозок»,— сказал Сергей Шишкарев.

ГК «Дело» является транспортно-логистическим холдингом, который осуществляет услуги комплексной логистики. В полномочия группы компаний входит перевалка грузов, бункеровка судов в порту Новороссийска, а также доставка нефтепродуктов, организация контейнерных перевозок и другие услуги.

В конце 2024 года «Росатом», ТМХ и Сергей Шишкарев планировали заключить сделку о консолидации активов и создании совместной компании, но в ноябре 2025 года АО «Трансмашхолдинг» отказался от выкупа 49% акций ГК «Дело».

София Моисеенко