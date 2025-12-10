Полиция Сочи изъяла 150 кг фруктов у нелегальной торговой точки

В Лазаревском районе Сочи сотрудники отдела по исполнению административного законодательства УВД провели рейд на улице Семашко, в ходе которого была выявлена несанкционированная торговая точка. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным правоохранительных органов, 50-летний нарушитель установил торговую палатку на муниципальной территории без разрешительных документов и реализовывал фрукты. В ходе проверки изъято около 150 кг мандаринов, апельсинов и хурмы, а также оборудование и конструкция палатки. В отношении гражданина оформлены административные протоколы по ч. 1 ст. 14.1 и ст. 19.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации и самоуправство). В ведомстве отмечают, что аналогичные рейды будут продолжаться.

На фоне выявленных нарушений специалисты отмечают общий рост незаконного оборота сельскохозяйственной продукции. По данным Сочинской таможни, с начала сезона через таможенный пост МАПП Адлер ввезено около 7 тыс. тонн плодоовощной продукции, из которых более 5 тыс. тонн составили мандарины. Ведомство фиксирует увеличение числа случаев, когда продукция перемещается без разрешительных и сопроводительных документов, а также с нарушением установленных ограничений. Чаще всего такие факты выявляются у физических лиц, перевозящих товар на личных автомобилях.

Также при досмотре одного из транспортных средств сотрудники таможни обнаружили около 500 кг мандаринов, размещенных в салоне и багажнике. Документы, подтверждающие законность ввоза, предъявлены не были, после чего продукция была признана не относящейся к товарам для личного пользования. Ввоз партии запрещен, владелец привлечен к административной ответственности. С октября возбуждено 44 административных дела, всего выявлено свыше 1 тонны цитрусовых, перемещенных с нарушением таможенных требований.

Мария Удовик