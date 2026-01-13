Воронежский «Эталон» обжаловал возобновление дела о спорной стройке

В Арбитражный суд Центрального округа поступила кассационная жалоба местного застройщика ООО СЗ «Эталон» Игоря Корчинова на решение апелляционной инстанции, которая отправила на новое рассмотрение дело об отмене разрешения на строительство многоквартирного дома (МКД) на улице 5 Декабря, 31 в Воронеже. Оно было выдано компании в октябре 2024 года. Это следует из картотеки арбитражных дел. Заявление пока не принято к производству.

В конце февраля 2025 года воронежский Госстройнадзор выявил многочисленные нарушения при возведении этого МКД. В частности, на стройке отсутствовала часть шпунтового ограждения со стороны жилых домов по улицам Гродненская и 5 Декабря, также на выполненном ограждении не было распорки. По итогам проверки были возбуждены административные дела, составлены три протокола о нарушении обязательных требований в области строительства (ч. 1 и ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ, для юрлиц — до 600 тыс. руб. штрафа).

После этого в июне разбирательство инициировала прокуратура Воронежа. В июле стройку приостановили в качестве обеспечительных мер по иску. В сентябре воронежский арбитраж оставил заявление без рассмотрения, так как у прокурора Воронежа «отсутствовали полномочия» для данного обращения. Суд также отметил, что прокуратура Воронежской области обладала правом обратиться с иском, однако не реализовала его.

Воронежская прокуратура обжаловала решение в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде, пояснив, что реализовала право на участие в деле. Суд отправил дело на новое рассмотрение и отметил, что, так как оно было передано в воронежский арбитраж, полномочия для обращения перешли к прокуратуре региона: «При этом указанный переход является не процессуальным правопреемством, а изменением компетенции органа прокуратуры, полномочного представлять прокурора в арбитражном процессе».

По данным единой системы жилищного строительства РФ, «Эталон» возводит 11-этажный кирпичный дом с жилой площадью 13,05 тыс. кв. м. МКД рассчитан на 185 квартир, в нем будет три подъезда. Ввести дом в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2027 года. Проектная стоимость строительства — 2,7 млрд руб.

