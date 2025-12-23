Потребители Ростовской ТЭЦ-2 получают тепло и горячую воду в полном объеме

В дома и организации, подключенные к Ростовской ТЭЦ-2, получают тепловую энергию и горячую воду в полном объеме. Об этом сообщается на сайте «Ростовских тепловых сетей».

Тем не менее, плановые техобслуживание и ремонт оборудования на теплоцентрали продолжаются.

«На данный момент специалисты успешно восстановили резерв циркуляционных насосов, что является важным этапом обеспечения надежности станции. В соответствии с утвержденным графиком, в настоящее время ведутся работы на теплофикационном оборудовании с привлечением специалистов завода-изготовителя»,— сообщают в организации.

В «Ростовских тепловых сетях» отметили, что по состоянию на 23 декабря 2025 года все параметры теплоносителя полностью соответствуют установленным нормативам. Специалисты работают круглосуточно, плановый срок завершения всех запланированных работ — 31 декабря 2025 года.

Этот срок, как ранее сообщал «Ъ-Ростов» установил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

