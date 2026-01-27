Власти Кубани планируют на треть увеличить экспорт сельхозпродукции

Власти Краснодарского края планируют в 2026 году увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции на треть — до $2,78 млрд. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Несмотря на объективные трудности, с которыми сталкивается агропромышленный бизнес, мы расширяем круг деловых партнеров и укрепляем связи. При поддержке нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" нашим компаниям проще и быстрее налаживать поставки за рубеж»,— заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе совещания регионального проектного комитета.

Вице-губернатор Андрей Коробка отметил, что в 2025 году кубанские предприятия поставляли товары в 115 государств. Отгрузки молочной и мясной продукции, рыбы и морепродуктов выросли от 7 до 61%.

Экспорт риса увеличился на 51%. Крупу направляют в Азербайджан, Казахстан, Турцию и Аргентину. Поставки продуктов глубокой переработки зерна в Узбекистан, Беларусь и Казахстан выросли более чем на 30%. Отгрузки мороженого в Узбекистан, Казахстан, Абхазию и Гамбию увеличились на 28%.

В 2026 году высокий потенциал роста поставок на международные рынки имеют подсолнечное и рапсовое масло, мука, сахар, продукция глубокой переработки зерна, кондитерские изделия, сыры, колбасы, плодовоовощные консервы и напитки.

По данным краевой администрации, для компаний-экспортеров в 2026 году предусмотрены льготные кредиты на 9 млрд руб.

Алина Зорина