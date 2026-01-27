Суд в Екатеринбурге оставил правозащитника Алексея Соколова под стражей

Свердловский областной суд оставил без изменения решение Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга об аресте правозащитника Алексея Соколова, сообщили в пресс-службе судов региона. Рассмотрение ходатайства об избрании более мягкой меры пресечения проходило в закрытом режиме. Соколову инкриминируется государственная измена (ст. 275 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил Алексея Соколова в СИЗО под конец декабря минувшего года. За несколько дней до этого были арестованы адвокат Роман Качанов и правозащитница Лариса Захарова, которым вменили ч.3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательных организаций).

По данным «Ъ-Урал», следствие предполагает, что обвиняемые «осваивали» гранты Норвежского Хельсинкского Комитета (организация в июле 2025 года была признана в России нежелательной) и американского Национального фонда в поддержку демократии (организация признана в России нежелательной) под видом правозащитной деятельности: они помогали заключенным в колониях, тюрьмах и при этом якобы намеренно искажали реальную картину происходящего в местах лишения свободы.

Сам Соколов на процессе по избранию меры пресечения рассказал прессе, что Качанова и Захарову поместили под стражу «в качестве заложников», чтобы правозащитник якобы прекратил правозащитную деятельность.

Вскоре местные СМИ стали сообщать о том, что Соколов на процессе по другому уголовному делу жаловался прессе на плохие условия содержания в СИЗО: якобы его держат в карцере без кипятка и с плохим отоплением в морозы. Напомним, по другому уголовному делу он проходит обвиняемым по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (неоднократная пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской или экстремистской атрибутики или символики, запрещенных федеральными законами). По данным обвинения, с октября по декабрь 2023 года в Telegram-канале «Правозащитники Урала» он публиковал незаконную информацию «под видом достоверных сообщений, направленных на опорочивание деятельности уголовно-исполнительной системы».

Артем Путилов