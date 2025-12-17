Суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО адвоката Романа Качанова

Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 15 февраля 2026 года свердловского адвоката Романа Качанова, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (Организация деятельности нежелательной организации). Накануне правоохранительные органы в Екатеринбурге провели обыски у правозащитников Алексея Соколова, Ларисы Захаровой и адвоката Романа Качанова.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Все перечисленные люди являются участниками НКО «Правовая основа» и проекта «Правозащитники Урала». По данным источника «Ъ-Урал», блогеры под видом правозащитной деятельности в местах лишения свободы осваивали грантовые средства от Норвежского Хельсинкского Комитета (организация признана в России нежелательной) и Национального фонда в поддержку демократии (организация признана в России нежелательной).

Роман Качанов известен своей правозащитной деятельностью в регионе. Кроме участников митингов в январе 2021 года он также защищал правозащитника Сергея Зыкова, которого арестовали на девять суток за организацию протестной акции в поддержку Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов) в апреле 2021 года.

Артем Путилов