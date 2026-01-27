В Новошахтинске в три поселка остановили подачу воды из-за ремонта насосной станции

В Новошахтинске временно прекратили водоснабжение в трех населенных пунктах из-за ремонта запорной арматуры на насосной станции «Полевая». Об этом сообщила министр коммунальногохозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Без воды остались жители первого и второго отделения 6-го совхоза, поселка Новая Соколовка, а также частично поселка ЖБК. Восстановить водоснабжение планируется сегодня к 18:00.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что 21 января в Новошахтинске запустили «Водострой» и насосную станцию «Полевая» после ликвидации последствий аварии.

Константин Соловьев