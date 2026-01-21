В Новошахтинске запустили «Водострой» и насосную станцию «Полевая»

В Новошахтинске в 15:30 были запущены очистные сооружения «Водострой» и насосная станция «Полевая». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На сооружениях, по данным властей, началась опрессовка воды. Как ранее писал «Ъ-Ростов», в результате коммунальной аварии прекратилась подача воды в город, остановлена работа трех насосных станций, без водоснабжения остались 13 поселков Новошахтинска.

Константин Соловьев