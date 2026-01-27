«Яндекс» объяснил резкий рост цен на такси в снегопад

Сегодня утром в Москве из-за снегопада и резкого роста спроса средний чек на такси вырос на 25% по сравнению с прошлой неделей, заявили в «Яндекс (MOEX: YDEX) Такси». Там заверили, что в непогоду тарифы на поездки не меняются.

По данным перевозчика, наибольший спрос зафиксировали на поездки из спальных районов в центр и к пересадочным узлам. Из-за непогоды даже после утреннего часа-пик время в пути увеличивается до 30%. Это тоже влияет на стоимость поездок: после 10:00 средний чек все равно был на 15–20% дороже прошлой недели.

«Цена поездки рассчитывается для точки отправления: в периоды высокого спроса автоматически включается повышающий коэффициент, который помогает привлечь на линию больше водителей и уехать тем, кому важно отправиться прямо сейчас»,— уточняется в пресс-релизе компании (есть у «Ъ»).

Сильный снегопад обрушился на Москву и Подмосковье этой ночью. В столице пробки на дорогах в городе достигали девяти баллов. В городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности, предупреждение действует до полудня 29 января. ТАСС писал, что такси подорожало в 3,5 раза. Власти Москвы призвали не завышать цены.