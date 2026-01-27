Из-за снегопада цены на такси в Москве и области выросли до 3,5 раза

«Яндекс Такси» предупредило, что из-за плохой погоды выросло число заказов и свободных машин стало меньше. Цены в приложении в Москве и Подмосковье выросли в 2-3,5 раза, пишет ТАСС.

«Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин. Машина может ехать дольше обычного»,— сказано в оповещении в «Яндекс Такси». Сервис предупреждает, что сегодня «лучше остаться дома или поехать на метро».

Пересесть на метро москвичей также призвал Дептранс. По его данным, поездки на машине сегодня займут минимум на 40–50 минут больше времени. С утра пробки на дорогах в городе достигали девяти баллов. Движение затруднено в том числе на Ленинградском шоссе, на ТТК и на внешней стороне МКАД.

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за снега, предупреждение действует до полудня 29 января. По прогнозу синоптиков, сегодня в столице будет –4...–6°C, сильный снег, снежные заносы и гололедица, по области температура может опуститься до –9°C.