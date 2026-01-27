Москвичей призвали пересесть на метро из-за снегопада и пробок

Москвичей призвали не использовать личное авто для поездок по столице, сообщила пресс-служба столичного дептранса. По подсчетам ведомства, поездки на машине сегодня займут минимум на 40-50 минут больше времени.

Из-за буксировки фур движение затруднено на внешней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе и Бесединского шоссе. Пробки также образовались на внутренней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе, сообщили в дептрансе.

По данным ЦОДД, пробки на дорогах в Москве достигли семи баллов. Сервис «Яндекс Пробки» сообщает о девятибалльных пробках. Движение затруднено на Ленинградском шоссе по направлению в центр, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе. В дептрансе отметили, что чем меньше машин на дорогах, тем быстрее коммунальные службы смогут расчистить снег.

По прогнозу Гидрометцентра России, 27 и 28 января в Москве и Подмосковье ожидаются «сильный снег, снежные заносы, гололедица» с температурой от -4 °C до -8 °C. В столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за развития циклона. Желтый уровень опасности сохраняется в Подмосковье.