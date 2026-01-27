Власти Москвы призвали такси не завышать цены в снегопад

В Москве из-за снегопада в сервисе такси «наблюдаются повышенные коэффициенты в отдельных локациях», где на линии меньше автомобилей, чем нужно, заявил столичный Дептранс. В ведомстве утверждают, что «в основных точках притяжения» не замечено повышения цен.

По данным департамента, к 10:00 на линию вышло «практически столько же» такси, сколько в это же время неделю назад при нормальной погоде. Тем не менее власти призвали службы такси мониторить стоимость поездок и принять меры, чтобы не допустить «необоснованного повышения цен».

Снегопад обрушился на Москву и область этой ночью. По данным ТАСС, с утра цены выросли в 3,5 раза, а пробки на дорогах в городе достигали девяти баллов. «Яндекс» объяснял, что в снегопады скорость потока машин снижается в среднем на 20%, а на работу выходит меньше водителей, из-за чего сервис включает повышающий коэффициент, что приводит к увеличению цен.