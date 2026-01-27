Экс-глава свердловского дептуризма Эльмира Туканова начала работать в Татарстане

Эльмира Туканова, возглавлявшая департамент туризма Свердловской области, работает в туристической организации в Елабуге (Татарстан). Это следует из данных системы «Спарк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал мэра Елабуги Рустема Нуриева Фото: Telegram-канал мэра Елабуги Рустема Нуриева

По данным «Спарка», Эльмира Туканова возглавила МАУ «Купеческий городок» в Елабуге. Запись в ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юридических лиц) об этом появилась 14 января. По данным Telegram-канала главы Елабужского муниципального района Рустема Нуриева, Эльмира Туканова принимала участие во встрече с предпринимателями и представителями Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса.

МАУ «Купеческий городок» зарегистрировано в 2020 году. Данных о прибыли и уплаченных налогах компании нет. Основные виды деятельности компании — разработка строительных проектов, строительство зданий, автомобильных и железнодорожных дорог.

Эльмира Туканова покинула должность директора департамента по развитию туризма и гостеприимства Свердловской области в ноябре 2025 года. И. о. директора департамента стала Татьяна Белик, до этого возглавлявшая Центр развития туризма.

Ведомство планировали ликвидировать, однако затем отказались от этих планов. В июне департамент подал ряд арбитражных исков к компаниям, которые получали от ведомства грантовую поддержку, однако не выиграл эти суды. В июле в департаменте прошли следственные действия.

Госпожа Туканова руководила департаментом с 2022 года, когда он был создан. Ранее, с 2010 года, она работала заместителем директора по экономической деятельности Центра развития туризма Свердловской области, затем возглавила его. С 2021 года она работала председателем государственного комитета Республики Башкортостан по туризму.

Анна Капустина