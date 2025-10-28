Жители Дона стали чаще покупать машины в ценном сегменте 1,5–3 млн рублей

В Ростовской области спрос на автомобили стоимостью от 1,5 млн до 3 млн руб. вырос на 91,1% в третьем квартале 2025 года по сравнению с началом года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе «Авито».

Самыми популярными марками в сегменте по итогам июля—сентября стали BMW, Kia, Toyota, Hyundai и Volkswagen. Среди конкретных моделей наибольшим спросом пользовались Toyota Camry, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Creta и Haval Jolion. Наиболее значительное увеличение спроса по сравнению с первым кварталом 2025 года показали автомобили марок Changan — рост в 3,3 раза, Nissan — в 3 раза, Geely — в 2,7 раза. Также заметно выросла популярность Volkswagen и Renault — в 2,5 раза каждая марка. Что касается отдельных моделей, то лидерами по динамике популярности стали Volkswagen Tiguan с ростом в 2,9 раза, Kia Sportage — в 2,6 раза, Hyundai Creta — в 2,2 раза. Значительно также увеличился спрос на Haval Jolion на 47,2% и Toyota Camry на 31,1%.

Константин Соловьев