FT: США дадут гарантии безопасности Украине в обмен на территориальные уступки

Администрация президента США Дональда Трампа дала понять Киеву, что американские гарантии безопасности будут зависеть от согласия Украины на мирное соглашение в текущем варианте. Предположительно, оно включает передачу Донбасса России, пишет Financial Times со ссылкой на восемь источников, знакомых с переговорами.

По данным издания, Вашингтон также сигнализировал о готовности предложить дополнительные поставки вооружений для укрепления украинских вооруженных сил в мирное время. Такая помощь возможна при условии вывода ВСУ с тех частей Донбасса, которые сейчас находятся под их контролем.

В прошлые выходные в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры России, Украины и США по параметрам будущего мирного соглашения. Прогресса по территориальному вопросу участники не зафиксировали, однако сочли встречу полезной и договорились продолжить контакты в ближайшее время.

