Украину вписали в треугольник

В Абу-Даби прошли первые трехсторонние переговоры России, Украины и США об условиях будущего мирного соглашения. Несмотря на отсутствие продвижения в решении территориального вопроса, все стороны не считают встречу безрезультатной и намерены продолжить ее 1 февраля. Новый переговорный формат позволяет впервые вести обсуждение сразу по нескольким направлениям: от безопасности до политических и экономических вопросов, а само присутствие американских представителей служит гарантией от срывов и демаршей. Таким образом, созданный работоспособный механизм переговоров по Украине делает мирные договоренности ближе, чем когда-либо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Делегации России, США и Украины на переговорах в ОАЭ

Фото: UAE Government / Handout / Reuters Делегации России, США и Украины на переговорах в ОАЭ

Фото: UAE Government / Handout / Reuters

Первые трехсторонние переговоры делегаций России, Украины и США в столице ОАЭ Абу-Даби проходили 23–24 января в максимально закрытом режиме: место их проведения не раскрывалось, освещение в СМИ не предусматривалось, а о ходе самих переговоров в отсутствие официальных заявлений можно было судить лишь по утечкам источников, близких к делегациям.

Тем не менее столь представительного рассмотрения условий украинского мира во всех его деталях раньше никогда не было. Не оправдавший себя двусторонний формат российско-украинских переговоров в Стамбуле сменила новая переговорная конструкция, в которой появилась еще одна — американская — сторона.

Российскую делегацию возглавил начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, в ее состав также вошли представители Министерства обороны РФ.

Украинская миссия включала в себя главу делегации, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, нового руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Буданова (включен в РФ в список экстремистов и террористов), главу фракции правящей партии «Слуга народа» Давида Арахамию, участвовавшего в первых переговорах с Россией в Стамбуле в феврале—марте 2022 года, советника офиса Зеленского Александра Бевза, занимающегося экономическими вопросами, и начальника Генштаба ВС Андрея Гнатова. В состав делегации также были включены: Олег Иващенко — начальник Главного управления разведки (ГУР); Сергей Кислица — первый заместитель Буданова; Евгений Острянский — первый заместитель Умерова; Александр Поклад — первый замглавы Службы безопасности; Вадим Скибицкий — замначальника ГУРа.

Со стороны США в переговорах участвовали: спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и глава Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум, которые на пути в Абу-Даби нанесли блицвизит в Москву, в ночь на 23 января проведя переговоры в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Еще одним новобранцем переговорного процесса по Украине с американской стороны стал командующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Комментируя итоги встречи в Абу-Даби, Стивен Уиткофф разместил пост в социальной сети Х, в котором назвал переговоры «очень конструктивными». Как отметил Уиткофф, «были составлены планы продолжения дискуссий на следующей неделе в Абу-Даби», что позволяет администрации США продолжать работу над тем, чтобы положить конец конфликту.

Ссылаясь на американского чиновника, агентство Reuters сообщило, что атмосфера переговоров в Абу-Даби и их ход принципиально отличались о предыдущих раундов переговорного процесса с их демаршами и войной нервов. «Мы видели много уважения в переговорной комнате между сторонами, потому что они старались найти решения. Мы дошли до по-настоящему мельчайших деталей, и в следующее воскресенье, даст бог, будет новая встреча, на которой мы будем продвигать эту сделку к ее конечному виду»,— заявил американский представитель, сославшись на договоренности провести новый раунд переговоров 1 февраля.

Подтвердив позитивную оценку американской стороны, источник ТАСС сообщил, что состоявшуюся встречу по Украине в Абу-Даби нельзя считать безрезультатной.

Отметив, что нерешенный вопрос территорий остается самым сложным, источник ТАСС обратил внимание и на то, что темами переговоров также стали вопросы военного блока, включающие буферные зоны и различные механизмы контроля. «Для России важен вывод ВСУ из Донбасса — для этого рассматриваются различные параметры безопасности»,— подчеркнул собеседник агентства.

По информации «РБК-Украина», если в политической части по-прежнему переговоры находятся в тупике в связи с тем, что Украина отказывается выводить войска из Донбасса, то в военном блоке все же достигнуто большее продвижение вперед в вопросах возможного разведения сил, создания механизмов мониторинга прекращения боевых действий и определения того, что именно считать прекращением огня и его нарушениями.

Со своей стороны российская сторона предпочитает делать акцент на стратегических задачах переговоров и считает раскрытие деталей на данном этапе преждевременным. «Мы прилагаем максимум усилий, чтобы в ходе контактов, которые в последние дни идут практически беспрерывно в разных форматах, была выработана схема урегулирования, полностью соответствующая базовым пониманиям президентов России и США, достигнутым в ходе их встречи в Анкоридже»,— прокомментировал ход переговоров по Украине замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, пока «погружаться в подробности происходящего контрпродуктивно и абсолютно безответственно».

Суммируя информацию всех сторон, можно сделать вывод о том, что встречи в Абу-Даби в любом случае стали шагом вперед.

Во-первых, переговоры впервые прошли в многоуровневом формате: делегации разделялись на тематические группы, проводили отдельные консультации и возвращались к общим обсуждениям. Такой формат позволяет параллельно обсуждать сразу несколько направлений: от безопасности до политических и экономических вопросов. Подобная переговорная модель принципиально отличается от предыдущего переговорного формата. В 2025 году Россия и Украина провели несколько раундов переговоров в Стамбуле, однако тогда стороны смогли договориться лишь об обмене пленными и телами погибших.

Во-вторых, на переговорах в Абу-Даби, которые шли на двух языках — английском и русском, присутствовали американские представители. Это делает невозможными прежние попытки исказить или дезавуировать достигнутые договоренности.

В-третьих, новый формат переговоров исключает возможность прямого или косвенного влияния на их ход европейской «коалиции желающих».

Как сообщило издание Politico со ссылкой на представителя администрации США, на переговорах в Абу-Даби американская сторона исходила из того, что возможные гарантии безопасности Украины со стороны США имели бы большее значение, чем предложения «коалиции желающих». «Усилия "коалиции желающих" — это, конечно, хорошо. У них было пару вертолетов, пару солдат тут и там, но если вы поговорите с украинцами, то вы поймете, что в действительности для них имеют значение американские гарантии безопасности»,— иронично заметил американский представитель.

Сергей Строкань