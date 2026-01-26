Песков назвал встречи в Абу-Даби «началом работы» по конфликту на Украине

Переговоры с участием делегаций США, России и Украины в Абу-Даби — начало работы по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отказался отдельно комментировать пункты повестки переговоров.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

«Это начало работы. Работа на экспертном уровне. Эта работа в составе рабочей группы будет продолжена. Фрагментарно обсуждать какие-то пункты повестки было бы неверно»,— сказал господин Песков журналистам.

Трехсторонние переговоры прошли 23 и 24 января. Спецпосланник США Стив Уиткофф подтвердил, что следующий раунд встреч состоится на следующей неделе. Господин Песков говорил, что переговоры пройдут на следующей неделе, но точную дату не назвал. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что делегации снова встретятся 1 февраля.