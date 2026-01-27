Герасимов анонсировал взятие населенных пунктов Дробышево, Яровая и Сосновое

Российская группировка войск «Запад» ведет уличные бои в Красном Лимане и Ильичевке в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов. По его словам, ВС РФ «завершают освобождение населенных пунктов Дробышево, Яровая, Сосновое».

Господин Герасимов сегодня проверил выполнение боевых задач группировкой «Запад» в зоне СВО. Он заявил, что российские военнослужащие продолжают бои с ВСУ на территории национального парка «Святые горы». Также боевые действия ведутся в населенных пунктах Ковшаровка и Глушковка в Харьковской области, где остается до 800 украинских военнослужащих, утверждает глава Генштаба РФ.

На прошлой неделе Валерий Герасимов говорил, что российская объединенная группировка войск наступает «практически по всем направлениям». 19 января Минобороны РФ отчиталось, что установлен контроль над населенным пунктом Новопавловка в ДНР.