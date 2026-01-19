Российская армия взяла Павловку и Новопавловку

Российские подразделения группировки «Днепр» взяли под контроль населенный пункт Павловка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ДНР соединения группировки «Центр» установили контроль над населенным пунктом Новопавловка.

Помимо этого в ведомстве сообщили о комбинированном ударе по местам запуска БПЛА на территории Украины, а также по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры. Данные объекты использовались в интересах ВСУ, заявили в российском министерстве.