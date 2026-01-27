Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Глава Генштаба проинспектировал группировку войск «Запад» в зоне СВО

Начальник Генштаба, первый замминистра обороны Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад» в зоне СВО. Господин Герасимов заявил об успехах группировки и вручил награды нескольким военнослужащим.

По данным Минобороны РФ, глава Генштаба посетил командный пункт одного из объединений. Он заслушал доклад командующего группировкой Сергея Кузовлева, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений.

«Валерий Герасимов отметил успехи группировки войск "Запад" в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия»,— сообщили в Минобороны, не приведя подробностей.

В конце октября 2025 года Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки «Центр» на красноармейском направлении. Он говорил, что российская армия продолжает наступление практически по всем направлениям.

