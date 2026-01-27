В Ленобласти построили 16 из 17 запланированных объектов защиты от БПЛА

В Ленинградской области завершили строительство 16 из 17 объектов защиты от атак БПЛА. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину глава региона в ходе встречи в Малом выставочном зале Государственного Эрмитажа, следует из опубликованной стенограммы разговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

«Мы завершили строительство 16 объектов из 17, софинансировали все объекты. Вышки, горки, казармы. И это даёт эффект»,— поделился господин Дрозденко.

Встреча прошла накануне в рамках рабочей поездки Владимира Путина в Санкт-Петербург. Также 26 января президент России вместе с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом осмотрел экспозицию Эрмитажа в сопровождении генерального директора музея Михаила Пиотровского, после чего лидеры стран пообщались в формате рабочего завтрака. Далее глава государства побеседовал с губернатором Петербурга.

Помимо этих встреч в программу поездки Владимира Путина января вошло участие в мемориальных мероприятиях, приуроченных к годовщине снятия блокады Ленинграда, которые пройдут 27 января.

Артемий Чулков