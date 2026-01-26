Путин встретится с Бегловым и Дрозденко в ходе рабочего визита в Петербург
Президент России Владимир Путин проведет рабочие встречи с губернаторами Петербурга и Ленобласти Александром Бегловым и Александром Дрозденко, а также встретится с правителем Малайзии султаном Ибрагимом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Рабочая встреча президента России Владимира Путина и губернатора Петербурга Александра Беглова
Фото: Пресс-служба Кремля
Российский лидер будет работать в Петербурге 26 и 27 января, во вторник господин Путин примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных годовщине снятия блокады Ленинграда.
Смольный в связи с визитом главы государства с 25 января начал масштабные перекрытия центра города для автомобилистов. В понедельник утром жители мегаполиса жаловались на то, что попасть на Петроградскую сторону невозможно.
Также есть претензии к работе мобильного интернета в центре города, 26 января на портале Downdetector зафиксировали более 1400 жапоб от петербуржцев.