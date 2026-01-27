Изъятую в доход РФ «Корпорацию СТС» возглавил Дмитрий Ларионов

Генеральным директором ООО «Корпорация СТС» стал Дмитрий Ларионов. Соответствующие изменения были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 20 января. Он сменил на этом посту Николая Казакова, который возглавлял холдинг с 2008 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

С 20 января господин Ларионов также возглавил ООО «Сибирь-холдинг», следует из данных ЕГРЮЛ.

На сайте «Россети Кубань» говорится, что полный тезка господина Ларионова в 2019 году входил в совет директоров компании. В тот период он занимал должность начальника управления земельно-имущественных отношений и распоряжения собственностью департамента управления собственностью «Россетей».

Напомним, в октябре 2025 года Ленинский райсуд Екатеринбурга по иску Генпрокуратуры России изъял подавляющее большинство активов, принадлежащих бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. В доход государства обратили порядка 40 компаний. Среди них «Корпорация СТС», «Облкоммунэнерго», СУЭНКО, и другие компании.

Через месяц, в ноябре, по второму иску надзорного ведомства суд изъял в доход государства акции АО «Ямалкоммунэнерго», АО КБ «Агропромкредит», ООО «Сибирь-Холдинг» и других компаний, совокупная капитализация которых превышает 40 млрд руб. Причиной изъятия стали обнаруженные ведомством коррупционные нарушения в приватизации активов и управлении ими.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что 20 января генеральным директором СУЭНКО стал Дмитрий Логвиненко. Ранее он был заместителем главного инженера по производственной деятельности АО «Россети Тюмень». С 21 января исполняющим обязанности генерального директора АО «Облкоммунэнерго» стал топ-менеджер «Россетей Урал» Владимир Рябушев.

«Корпорация СТС» — многопрофильный холдинг, в который входят компании в шести регионах Уральского федерального округа. Они предоставляют коммунальные услуги, занимаются передачей, производством, транспортировкой и распределением электроэнергии.

Полина Бабинцева