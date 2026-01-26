Генеральным директором СУЭНКО назначен Дмитрий Логвиненко

Дмитрий Логвиненко назначен генеральным директором АО «Сибирско-уральская энергетическая компания» (СУЭНКО), которая была изъята в доход государства в ряду активов уральских бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 23 января. Как указано на сайте СУЭНКО, предыдущий руководитель компании Данил Анучин возглавлял ее с 2016 года.

Ранее господин Логвиненко был заместителем главного инженера по производственной деятельности ПАО «Россети Тюмень».

Напомним, Ленинский районный суд в октябре 2025 года по иску Генпрокуратуры постановил обратить в доход государства 38 активов группы компаний СТС с общей капитализацией свыше 134 млрд руб. Среди них — энергетические компании «Облкоммунэнерго» и СУЭНКО. Причиной изъятия стали обнаруженные ведомством коррупционные нарушения в приватизации активов и управлении ими.

Ранее на должность исполняющего обязанности генерального директора АО «Облкоммунэнерго» назначили топ-менеджера «Россетей Урал» Владимира Рябушева.

АО «СУЭНКО» — межрегиональная энергетическая компания, созданная в 2002 году. Компания имеет действующие филиалы в Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья. Компания предоставляет услуги по транспортировке электричества и тепла, водоснабжению и водоотведению. По данным отчетности за 2024 год, объем чистых активов компании достигает 41 млрд руб., чистая прибыль — 3,3 млрд руб.

Полина Бабинцева