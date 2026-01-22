Топ-менеджер «Россетей Урал» Владимир Рябушев возглавил «Облкоммунэнерго»

С 21 января исполняющим обязанности генерального директора АО «Облкоммунэнерго» стал топ-менеджер «Россетей Урал» Владимир Рябушев, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Он сменил на этом посту Дмитрия Карнауха, которого назначили на должность в ноябре 2025 года после объявления прежнего руководителя в розыск.

Фото: «Россети Урал» Владимир Рябушев

Владимир Рябушев с 2001 по 2020 год работал на разных должностях в АО «Башкирэнерго». С 2021 года занимает должность первого заместителя генерального директора — главного инженера компании «Россети Урал». Два месяца он занимал пост исполняющего обязанности руководителя компании.

Напомним, «Облкоммунэнерго» было изъято в доход государства в ряду активов уральских бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова в октябре 2025 года. Экс-генеральный директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов находится в розыске. Он подозревается в хищении 20 млн руб. из бюджета Нижнего Тагила. Ему инкриминируют ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Полина Бабинцева