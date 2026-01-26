Песков назвал не слишком дружелюбными переговоры по Украине в Абу-Даби

Рассчитывать на высокую результативность контактов по Украине в Абу-Даби было бы ошибочно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, впереди много работы.

«Переговоры в прямом таком формате — они в начальной стадии»,— сказал господин Песков. Он предположил, что сейчас было бы неправильно обсуждать детали, особенно публично.

Он также отметил, что при подобных контактах участники едва ли могут демонстрировать дружелюбие. Но «если пытаться чего-то достичь посредством переговоров, то нужно конструктивно говорить». «Сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, это можно оценивать положительно», — сказал он.

Издание Axios со ссылкой на источники ранее утверждало, что участники переговоров выглядели почти как друзья. Мировая пресса писала, что диалог завершился «на позитивной ноте».

Times со ссылкой на источники писала, что на переговорах России якобы пришлось соглашаться с США по территориальному вопросу. Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что территориальная часть «формулы Анкориджа» остается для России принципиальной и что российская позиция известна Вашингтону.

Представитель Кремля подтвердил, что продолжение переговоров в Абу-Даби запланировано на следующую неделю.

Как Москва, Вашингтон и Киев договариваются о мире — в материале «Ъ».