ФБР начало расследование после убийства жителя Миннесоты агентом ICE

ФБР, министерство внутренней безопасности и Пограничная служба США проводят расследование после убийства жителя Миннесоты офицером Иммиграционной таможенной службы (ICE). Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, на проведении расследования настаивает президент США Дональд Трамп.

«Никто в Белом доме, включая президента Трампа, не хочет видеть, как люди получают травмы или гибнут на улицах Америки»,— сказала госпожа Левитт на брифинге (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома). Она назвала трагедией убийство 37-летнего Алекса Претти.

Федеральный иммиграционный агент застрелил Алекса Претти 24 января. По версии властей США, мужчина хотел «устроить бойню среди сотрудников правоохранительных органов». В начале января сотрудник миграционной и таможенной полиции США застрелил другую жительницу Миннеаполиса — Рене Гуд. Она, по данным следствия, пыталась на машине наехать на агентов.

